Российская команда Team Spirit выиграла The International по игре Dota 2

ТАСС, 17 октября. Игроки российской киберспортивной организации Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте, призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта $40 млн.

В гранд-финале Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Team Spirit стала второй командой в истории, победившей на The International, пройдя в основную стадию турнира из региональной квалификации. По итогам группового этапа российский коллектив вышел в верхнюю часть сетки плей-офф, однако в первом раунде потерпел поражение со счетом 1-2 от китайского коллектива Invictus Gaming. Опустившись в нижнюю сетку, команда из России поочередно победила представителей Южной Азии из Fnatic (2-0), двукратного и действующего на тот момент победителя турнира - европейский коллектив OG (2-0), соотечественников из Virtus Pro (2-1), взяла реванш у Invictus Gaming (2-0) и переиграла команду из Европы Team Secret (2-1).

Впервые в истории две российские команды попали в шестерку лучших на The International. Virtus Pro повторила высшее достижение, оставшись на шестой строчке по итогам турнира и заработав $1,4 млн. Team Spirit впервые принимала участие в The International и стала первой российской командой, победившей на турнире. В 2011 году победу одержала украинская организация Natus Vincere, ставшая первым чемпионом The International.

The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году турнир был перенесен из Стокгольма в Бухарест и проводился без зрителей. Team Spirit за победу заработала $18,2 млн, PSG LGD - $5,2 млн.