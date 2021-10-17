Нурмагомедов: Шлеменко проведет бой за титул чемпиона лиги Eagle FC

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет бой за титул чемпиона Eagle FC. Об этом журналистам сообщил владелец лиги, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье Шлеменко победил соотечественника Артура Гусейнова единогласным решением судей. Бой прошел в Сочи на турнире лиги Eagle FC.

"У него еще один бой по контракту. Он будет драться за титул", - сказал Нурмагомедов.

В активе Шлеменко 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.