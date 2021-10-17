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Футбол в Италии

"Ювентус" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Мойзе Кин и Федерико Бернардески EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Мойзе Кин и Федерико Бернардески
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 17 октября. "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл "Рому" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

Единственный гол в матче забил Мойзе Кин (16-я минута). Полузащитник "Ромы" Джордан Верету не реализовал пенальти на 44-й минуте.

Ранее в воскресенье "Кальяри" дома обыграл "Сампдорию" (3:1), "Аталанта" на выезде крупно переиграла "Эмполи" (4:1), "Наполи" на своем поле был сильнее "Торино" (1:0). Вничью завершились встречи "Дженоа" - "Сассуоло" (2:2) и "Удинезе" - "Болонья" (1:1).

"Ювентус" набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в таблице, "Рома" с 15 очками опустилась на четвертую строчку.

В следующем туре "Ювентус" встретится в гостях с "Интером" 24 октября, в среду команда в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Рома" 24 октября дома сыграет с "Наполи", в третьем туре группового этапа Лиги конференций подопечные Жозе Моуринью в гостях встретятся с норвежским "Будё-Глимт" в четверг.

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