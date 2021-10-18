Теннисистка Бадоса выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 18 октября. Испанка Паула Бадоса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1 000 в американском Индиан-Уэллсе.

В финале Бадоса со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2) обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Эта победа стала для испанки второй на турнирах WTA. Ранее в сезоне Бадоса выиграла турнир в Белграде.

Бадосе 23 года, она занимает 27-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Азаренко 32 года, в рейтинге WTA она располагается на 32-й строчке. Теннисистка является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), также она доходила до финала Открытого чемпионата США (2012, 2013, 2020), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013). На счету Азаренко 21 выигранный турнир WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1 000. Призовой фонд - $8,3 млн. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2019 году победительницей стала канадка Бьянка Андрееску.