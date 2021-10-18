Павлюченкова опустилась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 18 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-го на 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белорусская теннисистка Арина Соболенко, третьей - чешка Каролина Плишкова.

Ига Свёнтек из Польши опустилась с четвертой на 11-ю строчку. В топ-10 вернулась японка Наоми Осака и вошла Унс Джабир из Туниса. Победительница турнира категории WTA 1 000 в американском Индиан-Уэллсе испанка Паула Бадоса поднялась с 27-го на 13-е место.

Рейтинг WTA от 18 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 077 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 115;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 320;

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 748;

5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 425;

6 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4 096;

7 (9). Мария Саккари (Греция) - 4 005;

8 (14). Унс Джабир (Тунис) - 3 500;

9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3 365;

10 (12). Наоми Осака (Япония) - 3 326...

16 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 986...

28 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 2 205...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 980...

37 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 641...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) - 1 551...

68 (77). Анастасия Потапова (Россия) - 985...

80 (84). Варвара Грачева (Россия) - 870...

85 (95). Вера Звонарева (Россия) - 849.