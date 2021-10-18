Федерация хоккея России ведет работу по участию Кузнецова в Олимпийских играх

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России ведет работу по привлечению в национальную сборную на Олимпийские игры 2022 года в Пекине дисквалифицированного Международной федерацией хоккея (IIHF) нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгения Кузнецова. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в НХЛ, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года. В сентябре в ФХР сообщили ТАСС, что федерация будет работать по сокращению срока дисквалификации игрока.

"Мы работаем в этом направлении и будем стараться, чтобы Кузнецов участвовал в этих Олимпийских играх, но там много нюансов. Как будет больше информации, мы объявим. Я разговаривал с ним по телефону, он горит желанием. Мы надеемся, что он поможет сборной на Олимпиаде, но пока это все рабочие моменты", - сказал Жамнов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.