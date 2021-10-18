Нападающий сборной Чехии Патрик Шик получил NFT-токен за лучший гол чемпионата Европы

14 июня Шик оформил дубль в матче группового этапа против шотландцев (2:0), второй гол форвард забил ударом с середины поля, перебросив вышедшего из ворот голкипера сборной Шотландии Дэвида Маршалла.

ТАСС, 18 октября. Нападающий сборной Чехии по футболу Патрик Шик получил NFT-токен за лучший гол прошедшего чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба программы "Футбол для дружбы", организованной компанией "Газпром".

"Газпром" - современная и технологичная компания, - сказал пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов. - Соединив спорт, высокие технологии и искусство и создав первый спортивный трофей такого рода, мы провели наглядную параллель с нашей уникальной производственной технологичностью". Шик в свою очередь отметил, что гордится первым получить подобную награду.

Футболисту был презентован трофей, созданный российским художником-каллиграфистом Покрасом Лампасом (Арсением Пыженковым). Приз выполнен в форме черно-золотого футбольного мяча с орбитами из названия программы "Футбол для дружбы" и ее девяти ценностей: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

Формат виртуального актива - невзаимозаменяемый токен (NFT). NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время существования NFT было продано свыше 5 млн токенов.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется "Газпромом" с 2013 года. За прошедшие девять сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тыс. участников, среди которых молодые футболисты и журналисты в возрасте 12-14 лет, в том числе с инвалидностью. "Футбол для дружбы" поддерживают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), футбольные национальные федерации, ведущие клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Международное детское новостное бюро "Футбола для дружбы" начало работу 11 июня - в день старта чемпионата Европы.