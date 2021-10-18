В Москве презентовали книгу о хоккейном судье Викторе Домбровском

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Презентация книги "Виктор Домбровский - эпоха в судействе хоккея" состоялась в понедельник. Автором выступил Игорь Золотарев.

Презентация прошла в Музее хоккея в Москве. Книга посвящена деятельности арбитра международного уровня Виктора Домбровского.

Домбровский отметил, что написать книгу его сподвиг старший внук. "Перед завершением работы со свистком появилась некоторая мысль, что тяжело уходить из работы, как будто часть тела отрываешь от себя, - сказал Домбровский. - Вспомнилась эта мысль после слов старшего внука. Он спросил, могу ли я написать книгу, чтобы другие смогли ее почитать. Будучи в Челябинске, я нашел корреспондента, рассказал ему, что и как, с этого и началась жизнь книги".

"Вроде и рядом, но у каждого было свое место на площадке, - сказал восьмикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. - Человек, который продвигал советский хоккей, отдал много лет спорту, это честный судья, настоящий профессионал. Нужно знать, кто стоял у истоков того времени, когда я играл".

Домбровскому 87 лет, он является судьей международного уровня. Он восемь раз становился лучшим арбитром сезонов СССР. Домбровский работал на восьми чемпионатах мира и двух Олимпийских играх. На чемпионате мира 1977 года награжден высшей судейской наградой - "Золотым свистком".