Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг Кубка Кремля

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу российской спортсменки. Во втором круге Калинская встретится с седьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари.

Калинская попала в основную сетку турнира через квалификацию. В решающем раунде она выиграла у соотечественницы Виталии Дьяченко.

22-летняя Калинская занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является попадание во второй раунд Открытого чемпионата США (2019, 2020).

Ястремской 21 год, она занимает 76-е место в рейтинге WTA, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является попадание в четвертый круг Уимблдона в 2019 году.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.