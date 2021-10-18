Определен состав сборной России по скелетону на первые этапы Кубка мира

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону определил состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной Денис Алимов, отбор проходил в понедельник на олимпийской трассе в Пекине.

"Сегодня у нас прошла контрольная тренировка, по итогам которой мы определились с тем, кто будет выступать на первых этапах Кубка мира, - отметил Алимов. - Это Елена Никитина и Александр Третьяков, которые своими успешными выступлениями в минувшем сезоне гарантировали себе право на участие в Кубке мира и не принимали участия в сегодняшнем отборе. Также в заявку команды вошли Никита Трегубов, Владислав Семенов, Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина, показавшие лучшие результаты в контрольной тренировке".

Сборная России по бобслею и скелетону с 7 октября тренируется на олимпийской трассе в Пекине вместе с другими иностранными командами. 25 и 26 октября в Китае пройдут первые официальные соревнования по бобслею и скелетону.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет c 19 по 21 ноября в австрийском Игльсе. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.