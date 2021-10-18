Матыцин: "Чкалов-Арена" станет местом притяжения для многих москвичей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Открытый спорткомплекс "Чкалов-Арена" должен стать местом притяжения для многих жителей Москвы. Такое мнение на церемонии открытия высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Спортивный комплекс "Чкалов-Арена" с ледовой ареной, центрами хоккея, фехтования и художественной гимнастики открылся на месте бывшего Тушинского аэродрома в Москве.

"Это не только спортивный комплекс, но место притяжения для тысяч москвичей. Он находится в месте, которое будет востребовано, здесь создано место не только для сборных команд, но и для детей, - сказал Матыцин. - Это вызывает гордость за нашу работу. Хочу поблагодарить город и лично Сергея Семеновича Собянина".

"Представляю, что ощущают дети, когда входят и видят новые ковры, дорожки для фехтования. И это вселяет уверенность в завтрашний день", - добавил он.

Строительство "Чкалов-Арены" начали в сентябре 2019 года. Завершили в мае 2021 года. Площадь спорткомплекса составляет около 33 тыс. кв. м.