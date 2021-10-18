Ефимова не выступит на чемпионате Европы на короткой воде в Казани

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не попала в состав сборной России на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

В составе национальной команды выступят двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, двукратный призер Олимпиады Климент Колесников, а также серебряные призеры Игр в эстафете Александр Красных, Мартин Малютин и Иван Гирев.

Помимо них в состав сборной России вошли Вероника Андрусенко, Татьяна Белоногова, Илья Бородин, Дарья Васькина, Рустам Гадиров, Рената Гайнуллина, Владислав Герасименко, Ника Годун, Владислав Гринев, Анастасия Гуженкова, Михаил Доринов, Александр Егоров, Анна Егорова, Александр Жигалов, Андрей Жилкин, Петр Жихарев, Всеволод Занько, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Анастасия Кляровская, Марина Кравченко, Ирина Кривоногова, Александр Кудашев, Кирилл Мартынычев, Владимир Морозов, Розалия Насретдинова, Антон Никитин, Александр Осипенко, Егор Павлов, Даниил Пасынков, Александр Прибыток, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Анастасия Сорокина, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Арина Суркова, Григорий Тарасевич, Мария Темникова, Алексей Ткачев, Дарья Устинова, Сергей Фесиков, Анастасия Фесикова, Александра Хайлова, Евгения Чиркунова, Светлана Чимрова, Елизавета Чмыхова, Даниил Шаталов, Ирина Шваева, Роман Шевляков, Илья Шевченко, Александр Щеголев, Эдуард Валиахметов, Маргарита Дрямина, Анастасия Дуплинская, Данил Зайцев, Олег Костин, Александра Курилкина, Даниил Марков, Дарья Муллакаева, Марк Николаев, Асия Салихьянова, Дарья Татаринова.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой пройдет в Казани с 2 по 7 ноября.