Хоккеисту "Тампы" Кучерову может потребоваться операция

ТАСС, 18 октября. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никите Кучерову может потребоваться операция. Об этом в Twitter сообщил журналист портала Lightning Insider Эрик Эрлендссон.

В матче против "Вашингтона" (2:1), проходившем в ночь на 17 октября, Кучеров получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил игру.

Кучерову 28 лет, он выступает за "Тампу" с 2013 года, в составе команды он дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне россиянин провел три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. 8 октября Кучеров вместе с нападающим Александром Овечкиным ("Вашингтон") и вратарем Андреем Василевским ("Тампа") был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине.