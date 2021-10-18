{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеисту "Тампы" Кучерову может потребоваться операция

Нападающий получил травму в последней игре НХЛ
Никита Кучеров AP Photo/Nick Wass
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 18 октября. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никите Кучерову может потребоваться операция. Об этом в Twitter сообщил журналист портала Lightning Insider Эрик Эрлендссон.

В матче против "Вашингтона" (2:1), проходившем в ночь на 17 октября, Кучеров получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил игру.

Кучерову 28 лет, он выступает за "Тампу" с 2013 года, в составе команды он дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне россиянин провел три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. 8 октября Кучеров вместе с нападающим Александром Овечкиным ("Вашингтон") и вратарем Андреем Василевским ("Тампа") был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине.

Теги
НХЛ
Олимпиада-2022 в Пекине
Генменеджер Ковальчук и четыре помощника. Кто вошел в олимпийский штаб Жамнова
Тренер рассказал о том, кто будет ассистировать ему на Играх в Пекине, а также какую роль в команде будет играть Илья Ковальчук
Генменеджер Ковальчук и четыре помощника.
Читать полностью