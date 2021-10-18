Горячкина сыграла вничью в девятом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 18 октября. Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Владимиром Федосеевым в девятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. Во втором туре Горячкина белыми фигурами обыграла Александра Мотылева, в третьем - уступила черными Кириллу Алексеенко, в восьмом - проиграла белыми Александру Предке. Остальные партии шахматистки закончились вничью. В следующем туре Горячкина черными фигурами сыграет с Максимом Матлаковым.

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском турнире - 7 млн, в женском - 4 млн).