Сборная Англии проведет домашний матч без зрителей из-за беспорядков во время финала Евро

ТАСС, 18 октября. Дисциплинарный комитет по этике Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Англии провести два домашних матча под эгидой УЕФА, один из которых - условно, без болельщиков из-за нарушений порядка во время финала чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Перед матчем, проходившим 11 июля в Лондоне, около 100 человек предприняли попытку прорыва на стадион "Уэмбли", ее пресекли сотрудники полиции и стюарды. После матча некоторые английские фанаты участвовали в потасовках с полицией и итальянскими болельщиками. В финале сборная Англии уступила итальянской команде в серии пенальти.

"После расследования, проведенного инспектором по этике и дисциплине УЕФА в отношении инцидентов во время финального матча чемпионата Европы, УЕФА принял решение обязать Английскую футбольную ассоциацию провести следующие два матча сборной, проходящие под эгидой УЕФА, без болельщиков. Один из матчей будет проведен без болельщиков условно с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

Также УЕФА наложил штраф на Английскую футбольную ассоциацию в размере €100 тыс. за нарушение дисциплины во время матча, в том числе за бросание предметов на поле и нарушение порядка во время исполнения национальных гимнов.

В следующем матче на своем поле сборная Англии встретится с командой Албании 12 ноября в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.