Стали известны соперники сборной России на чемпионате Европы по мини-футболу

ТАСС, 18 октября. Сборная России сыграет против команд Польши, Словакии и Хорватии в группе С на чемпионате Европы по мини-футболу 2022 года. Жеребьевка турнира прошла в понедельник в Нидерландах.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборные разбиты на четыре группы по четыре команды, две лучшие выйдут в четвертьфинал.

Нидерландцы в группе A сыграют с командами Украины и Португалии. Четвертой командой станет победитель противостояния команд Сербии и Белоруссии, встречи пройдут 14 и 17 ноября. В группе B выступят команды Казахстана, Италии, Словении и Финляндии. В группу D по результатам жеребьевки попали сборные Грузии, Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды - третье. Победителем предыдущего турнира, прошедшего в 2018 году, стала сборная Португалии. Также португальцы выиграли чемпионат мира, прошедший в Литве с 12 сентября по 3 октября, обыграв в финале сборную Аргентины (2:1). Россияне на чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступили аргентинцам (1:1, 4:5 - по пенальти).