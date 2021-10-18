Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Ангелине Калининой в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу украинской спортсменки. Во втором круге Калинина встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и представительницей Туниса Онс Жабер, выступающей под пятым номером посева.

Касаткиной 24 года, она располагается на 28-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. В 2018 году она стала победительницей Кубка Кремля. На турнирах Большого шлема не доходила далее четвертьфинала.

Калининой 24 года, она занимает 57-е место в мировом рейтинге, она ни разу не побеждала на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема не доходила далее второго круга.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.