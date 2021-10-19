НХЛ дисквалифицировала игрока "Сан-Хосе" Кейна на 21 матч за нарушение ковид-протокола

ТАСС, 19 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Эвандер Кейн дисквалифицирован на 21 матч регулярного чемпионата за нарушение ковид-протокола. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее портал Front Office Sport сообщал, что Кейна подозревали в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса. Нападающий сможет сыграть за "Сан-Хосе" 1 декабря в матче против "Нью-Джерси".

"Я бы хотел извиниться перед одноклубниками, "Сан-Хосе" и болельщиками за нарушение ковид-протокола, - сказал Кейн. - Я совершил ошибку, о которой глубоко сожалею, несу за нее полную ответственность. Во время отстранения я продолжу участвовать в консультациях, которые помогут мне в будущем принимать лучшие решения. Когда дисквалификация закончится, планирую вернуться на лед с усилием, решимостью и любовью к хоккею".

Также НХЛ сообщила, что завершила два расследования в отношении Кейна, одно из которых было связано с обвинениями в насилии по отношению к жене, а другое - с утверждениями о ненадлежащем поведении, потенциально угрожающем здоровью и безопасности членов "Сан-Хосе", не найдя никаких доказательств вины хоккеиста.

Кейн пропустил тренировочный лагерь "Сан-Хосе" перед началом нового сезона, а также первую игру регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (4:3).

Кейн выступает за "Сан Хосе" с 2018 года. В НХЛ он также представлял "Атланту", "Виннипег", "Баффало", а в ходе локаута в 2012 году выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо". В прошедшем регулярном чемпионате Кейн провел 56 матчей, в которых набрал 49 очков (22 гола + 27 передач).