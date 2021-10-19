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НХЛ

Гол Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 40 бросков и стал первой звездой игры
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 19 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (14-я минута), Артемий Панарин (64). У "Торонто" отличился Майкл Бантинг (22).

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 40 бросков и стал лучшим игроком встречи. Панарин забросил первую шайбу в текущем сезоне, также на его счету две голевые передачи в четырех матчах.

"Рейнджерс" одержали вторую победу подряд, также на счету команды два поражения. Следующий матч клуб из Нью-Йорка проведет 22 октября в гостях против "Нэшвилла". "Торонто" проиграл второй матч из четырех на старте текущего сезона, 23 октября канадская команда примет "Сан-Хосе".

В другом матче игрового дня "Филадельфия" дома разгромила "Сиэтл" со счетом 6:1.

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