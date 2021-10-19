Гол Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 40 бросков и стал первой звездой игры

ТАСС, 19 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (14-я минута), Артемий Панарин (64). У "Торонто" отличился Майкл Бантинг (22).

PANARIN WITH THE GAME-WINNING GOAL!



Artemi Panarin secures the W for the @NYRangers with his @SUBWAYCanada OT winner. #NHLonSN pic.twitter.com/AoLL4zWxiE — Sportsnet (@Sportsnet) October 19, 2021

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 40 бросков и стал лучшим игроком встречи. Панарин забросил первую шайбу в текущем сезоне, также на его счету две голевые передачи в четырех матчах.