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НХЛ

Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис"

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "Сент-Луиса", Павел Бучневич, Клим Костин, Иван Барбашев и Илья Любушкин отметились заброшенными шайбами, Владимир Тарасенко - результативной передачей
Иван Барбашев и Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Иван Барбашев и Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 19 октября. "Сент-Луис" со счетом 7:4 обыграл "Аризону" в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Набранными очками отметились все пять российских игроков, принимавших участие в матче.

В составе победителей отличились Павел Бучневич (8-я минута), Джастин Фолк (32), Джордан Кайру (33, 37), Клим Костин (35, 36), Иван Барбашев (43). У "Аризоны" шайбы забросили Клейтон Келлер (6), Лоусон Крауз (24), Кристиан Фишер (46), Илья Любушкин (49).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Барбашева. Костин оформил свой первый дубль в НХЛ, он проводит третий сезон в лиге, до этого на его счету было два очка (гол + передача) в шести матчах. На 19-й минуте Бучневич ударил головой Крауза, за что получил штраф до конца встречи.

"Сент-Луис" одержал две победы в двух матчах, следующую встречу команда 21 октября в гостях против "Вегаса". У "Аризоны" три поражения в трех играх, 22 октября клуб примет на своем льду "Эдмонтон".

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