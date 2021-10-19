Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Барбашева. Костин оформил свой первый дубль в НХЛ, он проводит третий сезон в лиге, до этого на его счету было два очка (гол + передача) в шести матчах. На 19-й минуте Бучневич ударил головой Крауза, за что получил штраф до конца встречи.