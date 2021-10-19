Аллегри: "Ювентус" не должен недооценивать "Зенит" перед матчем Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты итальянского "Ювентуса" не должны недооценивать санкт-петербургский "Зенит", чтобы рассчитывать на успех в матче Лиги чемпионов. Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Матч третьего тура группового этапа между "Зенитом" и "Ювентусом" пройдет в среду в Санкт-Петербурге.

"Зенит" - очень хорошая команда, там есть техничные игроки в полузащите и нападении, - сказал Аллегри. - Команда показывает игру европейского уровня. В Лондоне в матче с "Челси" они хорошо оборонялись. Для нас это важный этап, эти игры позволили бы повысить шансы на выход в плей-офф. Не надо недооценивать "Зенит", нужно воспользоваться случаем, чтобы улучшить шансы на выход в плей-офф".

Аллегри также отметил, что защитник Маттейс де Лигт восстановился от травмы и сыграет с "Зенитом". "Де Лигт восстановился, сможет выйти на поле, - отметил Аллегри. - Поскольку он восстановился полностью, то в старте будет он. Также сыграют Леонардо Бонуччи и Войцех Щенсный. По остальным я еще не определился, нужно посмотреть, кто отдохнет, кто - нет".

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в таблице группы Н , далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).