{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Главный тренер "Сент-Луиса" Беруби оценил игру Тарасенко в матче НХЛ с "Вегасом"

Российский нападающий забросил победную шайбу

ТАСС, 21 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко показал хорошую игру в матче с "Вегасом". Такое мнение высказал главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби, комментарий которого приводит журналист The Athletic Джереми Рутерфорд на своей странице в Twitter.

На эту тему
Голы Тарасенко и Барбашева принесли "Сент-Луису" победу над "Вегасом" в матче НХЛ
Голы Тарасенко и Барбашева принесли "Сент-Луису" победу над "Вегасом" в матче НХЛ

В ночь на четверг "Сент-Луис" со счетом 3:1 обыграл "Вегас" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко забросил шайбу на 50-й минуте встречи.

"Он провел отличную игру, думаю, у него было около семи бросков по воротам, - сказал Беруби. - Забросил красивую шайбу. Мне понравились его атакующие действия, его катание, сильные броски. Все, на что он способен, он показал сегодня вечером".

"У нас было много голевых моментов. Мы должны были забросить больше шайб, но игра была отличной", - отметил Тарасенко.

Тарасенко 29 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В 2019 году нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне на его счету 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.

Теги
НХЛ
РУСАДА в сентябре установило рекорд года по числу проверенных на допинг фигуристов
В первый месяц осени были протестированы 18 отечественных фигуристов
Читать полностью