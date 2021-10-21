Теннисистка Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова уступила румынке Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Матч закончился со счетом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Халеп. В четвертьфинале румынская теннисистка встретится с Марией Саккари из Греции, посеянной на турнире под третьим номером. Во втором круге соперницей Саккари была россиянка Анна Калинская, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.

Халеп 30 лет, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 22 титула под эгидой организации. Румынская спортсменка - победительница Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2019). В 2013 году она стала чемпионкой Кубка Кремля.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 32-й строчке рейтинга WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не доходила далее третьего круга.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.