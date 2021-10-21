Московское "Динамо" победило "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 21 октября. Московское "Динамо" обыграло нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске в ледовом дворце "Нефтехимик-Арена".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Петунин (14-я минута), Сергей Бойков (26) и Владислав Ефремов (50).

"Динамо" одержало шестую гостевую победу подряд над "Нефтехимиком" и вышло на третье место в таблице Западной конференции, имея в активе 28 очков в 20 матчах. "Нефтехимик" сохранил восьмую строчку Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 встречах. Следующий матч "Динамо" проведет дома против подмосковного "Витязя" 24 октября, а "Нефтехимик" в этот же день на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".