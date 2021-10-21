УНИКС уступил "Анадолу Эфесу" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 21 октября. Казанский УНИКС проиграл турецкому клубу "Анадолу Эфес" со счетом 68:71 в матче пятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле.

Самыми результативными игроками у УНИКСа стали Лоренцо Браун и Айзея Канаан, набравшие по 16 очков. В составе турецкого клуба 14 очков на счету Родриг Бобуа.

УНИКС одержал одну победу в пяти матчах и занимает 16-е место в таблице. "Анадолу Эфес" прервал серию из четырех поражений и занимает 15-е место.

Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет дома против испанской "Басконии" 27 октября, "Анадолу Эфес" в этот же день на выезде сыграет с греческим "Панатинаикосом".