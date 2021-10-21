"Спартак" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 21 октября. Московский "Спартак" на выезде обыграл подольский "Витязь" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 500 зрителей в Подольске.

В составе красно-белых шайбы забросили Тим Хеед (31-я минута), Эмиль Петтерссон (33), Андрей Локтионов (34), Джейкоб Виртанен (57) и Сергей Широков (60). У проигравших отличились Иван Зинченко (37) и Нико Оямяки (41).

"Спартак" в шестой раз подряд на выезде обыграл "Витязь" в КХЛ, в последний раз подольский клуб на своей арене праздновал победу над столичной командой 3 октября 2017 года, тот матч завершился со счетом 5:3. Также "Спартак" во второй раз в текущем сезоне одолел "Витязь".

"Спартак" одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 20 матчах 22 очка, "Витязь" потерпел восьмое поражение в последних девяти встречах и идет на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 16 очков после 20 игр. В следующем матче московский клуб 24 октября примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", "Витязь" в этот же день на выезде встретится с московским "Динамо".