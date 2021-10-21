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Лига Европы

"Лацио" и "Марсель" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Встреча соперников московского "Локомотива" по группе завершилась со счетом 0:0
Чиро Иммобиле ("Лацио") и Бубакар Камара ("Марсель") EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Описание
Чиро Иммобиле ("Лацио") и Бубакар Камара ("Марсель")
© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

ТАСС, 21 октября. Итальянский футбольный клуб "Лацио" со счетом 0:0 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Риме.

Команды выступают в группе E. Позднее в четверг в другом матче этой группы московский "Локомотив" дома сыграет с турецким "Галатасараем". Встреча начнется в 22:00 мск.

В следующем туре "Лацио" и "Марсель" вновь сыграют между собой. Встреча пройдет в Марселе 4 ноября.

В других матчах австрийских "Рапид" дома обыграл загребское "Динамо" (2:1), турецкий "Фенербахче" в домашней встрече сыграл вничью с бельгийским "Антверпеном" (2:2), португальская "Брага" на выезде была сильнее болгарского "Лудогорца" (1:0). Вничью завершились матчи между испанским "Бетисом" и немецким "Байером", а также между датским "Мидтьюлланном" и сербской "Црвеной Звездой", обе встречи закончились со счетом 1:1.

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