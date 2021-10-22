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Лига Европы
Обновлено 

Гисдоль признался, что ему жалко "Локомотив" после поражения от "Галатасарая"

"Локомотив" уступил в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы турецкому "Галатасараю" со счетом 0:1
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Маркус Гисдоль высказал мнение, что после поражения от турецкого "Галатасарая" ему жалко свою команду. Об этом Гисдоль рассказал журналистам.

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"Из-за результата в каком-то смысле мне жалко команду, мы на протяжении 75 минут показывали хороший футбол. Не реализовали свои шансы, а все решает количество голов, - сказал Гисдоль. - Я сказал своим игрокам, что мы двигаемся в новом направлении. Мы осложнили жизнь после поражения, но приложим все усилия, чтобы улучшить свои позиции в группе".

По словам немца, у него не было ресурсов, чтобы освежить игру, как это сделал тренерский штаб гостей.

"В этой связи у меня была белая зависть к сопернику, но физически мы не уступали. У нас большие проблемы в составе, травмировано немало игроков, ни одного нападающего на скамейке. Надеюсь, что [Тино] Анджорин скоро выйдет и несколько минут сможет сыграть. По [Франсуа] Камано не могу сказать, у него есть проблемы".

В следующем туре команды также сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Стамбуле 4 ноября.

В новость внесены изменения в 1:00 мск - добавлена цитата.

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