Автор четырех голов в ворота "Спартака" Дака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

В среду "Лестер" в гостях победил московский "Спартак" со счетом 4:3. Все четыре мяча "Лестера" забил 23-летний Дака. После трех туров "Лестер" занимает третье место в группе С, набрав 4 очка, "Спартак" располагается на четвертой строчке, в активе москвичей 3 очка.

Также на звание лучшего игрока недели претендовали защитник английского "Вест Хэма" Исса Диоп, отметившийся голом в матче с бельгийским "Генком" (3:0), нападающий французского "Лиона" Токо Экамби, забивший два гола и отдавший голевую передачу в матче против пражской "Спарты" (4:3), нападающий итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье, на счету которого один гол и одна передача в матче с польской "Легией" (3:0).

Дака выступает за "Лестер" с июля 2021 года, в составе команды он провел семь матчей в разных турнирах и забил пять голов. 4 ноября "Лестер" примет на домашнем поле "Спартак" в матче четвертого тура Лиги Европы.