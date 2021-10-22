Евролига опровергла информацию о создании подразделения НБА в Европе

ТАСС, 22 октября. Евролига опровергла информацию о ведении переговоров с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) о создании подразделения европейского дивизиона НБА (NBA Europe). Заявление Евролиги приводит портал Eurohoops.

В четверг испанская газета Marca сообщила о том, что НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA) начали переговоры о создании NBA Europe.

"В свете недавних статей, опубликованных различными СМИ, в первую очередь Marca, Евролига хочет уточнить следующие моменты. Как было подтверждено НБА и FIBA, руководители трех сторон, включая Евролигу, встретились в Мадриде в сентябре, чтобы договориться о сотрудничестве и взаимодействии для объединения усилий по повышению уровня баскетбола в Европе. Темы, обсуждавшиеся на встрече, не включали создание подразделения НБА в Европе, других встреч по этой теме не проводилось, а генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу не получал никаких писем от комиссара НБА Адама Сильвера, о чем ошибочно сообщила Marca. Евролига и ее клубы по-прежнему привержены продолжению сотрудничества с FIBA, НБА и другими заинтересованными сторонами для развития баскетбола", - говорится в заявлении.

20 октября клубы Евролиги единогласно проголосовали за отстранение президента лиги Жорди Бертомеу по окончании сезона-2021/22.