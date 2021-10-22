{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Динамо" разгромило "Химки" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 4:1
Даниил Фомин ("Динамо") и Максим Карпов ("Химки") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Даниил Фомин ("Динамо") и Максим Карпов ("Химки")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Химки" со счетом 4:1 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе "Динамо" голы забили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). У "Химок" отличился Кемаль Адеми (90).

Футболисты "Динамо" вышли на поле в ретроформе в честь 92-летия со дня рождения Льва Яшина, на газон в центральном круге была нанесена подпись голкипера. На протяжении всей карьеры Яшин выступал за московское "Динамо", в составе которого пять раз стал чемпионом СССР, три раза - обладателем кубка страны. Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы - 1960 в составе сборной СССР. В 1963 году получил "Золотой мяч" - приз лучшему игроку года, учрежденный журналом France Footbal, является единственным вратарем, удостоенным этой награды.

' Матч ТВ/YouTube'

"Динамо" вышло на второе место в РПЛ, команда набрала 23 очка. "Химки" остались на 13-й строчке турнирной таблицы, в активе подмосковного клуба 11 очков.

В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 29 октября, до этого бело-голубые 26 октября в гостях сыграют с "Оренбургом" в Бетсити - Кубке России. "Химки" в 13-м туре РПЛ дома встретятся с екатеринбургским "Уралом" 31 октября, в Кубке России подмосковная команда в Калининграде сыграет с "Балтикой" 27 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Динамо1272320-1223
3Сочи1170417-1221
4ЦСКА1162314-820
5Локомотив1146115-1018
6Краснодар1153318-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1151514-1316
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1142512-1514
11Ахмат1140711-1812
12Арсенал1133514-2012
13Химки1225511-1911
14Урал112365-149
15Ростов1123615-239
16Уфа1123612-189

 

Теги
Российский футболЯшин, Лев Иванович
Баскетбольные еврокубки
"Зенит" уступил "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги
Встреча завершилась со счетом 58:84
"Зенит" уступил "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги
Читать полностью