"Динамо" разгромило "Химки" в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Химки" со счетом 4:1 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
В составе "Динамо" голы забили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). У "Химок" отличился Кемаль Адеми (90).
Футболисты "Динамо" вышли на поле в ретроформе в честь 92-летия со дня рождения Льва Яшина, на газон в центральном круге была нанесена подпись голкипера. На протяжении всей карьеры Яшин выступал за московское "Динамо", в составе которого пять раз стал чемпионом СССР, три раза - обладателем кубка страны. Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы - 1960 в составе сборной СССР. В 1963 году получил "Золотой мяч" - приз лучшему игроку года, учрежденный журналом France Footbal, является единственным вратарем, удостоенным этой награды.
"Динамо" вышло на второе место в РПЛ, команда набрала 23 очка. "Химки" остались на 13-й строчке турнирной таблицы, в активе подмосковного клуба 11 очков.
В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 29 октября, до этого бело-голубые 26 октября в гостях сыграют с "Оренбургом" в Бетсити - Кубке России. "Химки" в 13-м туре РПЛ дома встретятся с екатеринбургским "Уралом" 31 октября, в Кубке России подмосковная команда в Калининграде сыграет с "Балтикой" 27 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|5
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|6
|Краснодар
|11
|5
|3
|3
|18-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|11
|4
|2
|5
|12-15
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|14
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|15
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|16
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|12-18
|9