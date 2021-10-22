"Динамо" разгромило "Химки" в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Химки" со счетом 4:1 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе "Динамо" голы забили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). У "Химок" отличился Кемаль Адеми (90).

Футболисты "Динамо" вышли на поле в ретроформе в честь 92-летия со дня рождения Льва Яшина, на газон в центральном круге была нанесена подпись голкипера. На протяжении всей карьеры Яшин выступал за московское "Динамо", в составе которого пять раз стал чемпионом СССР, три раза - обладателем кубка страны. Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы - 1960 в составе сборной СССР. В 1963 году получил "Золотой мяч" - приз лучшему игроку года, учрежденный журналом France Footbal, является единственным вратарем, удостоенным этой награды.