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Летние олимпийские виды спорта

Маркоч возглавил женскую сборную России по водному поло

Кадровые решения были приняты на состоявшемся в пятницу заседании президиума федерации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Андрей Белофастов и Сергей Маркоч возглавили мужскую и женскую сборные России по водному поло соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

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В пятницу состоялось заседание президиума федерации, были заслушаны отчеты главных и старших тренеров сборных команд всех возрастов об итогах выступлений в 2021 году. Выступления мужской и женской сборных России были признаны неудовлетворительными, главные тренеры команд Сергей Евстигнеев и Александр Гайдуков покинули должности.

Белофастову 52 года, ранее он работал в тренерском штабе женской сборной России. Женская команда стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и заняла четвертое место на Играх в Токио. На чемпионате Европы 2020 года россиянки заняли второе место.

Маркочу 58 лет, с 2015 года он возглавлял молодежную женскую сборную России. Мужская сборная России не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

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