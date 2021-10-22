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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Армейцы на своей площадке обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 88:82
Габриэль Лундберг (ЦСКА) и Александр Везенков ("Олимпиакос") EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Габриэль Лундберг (ЦСКА) и Александр Везенков ("Олимпиакос")
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" со счетом 88:82 в матче пятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт" в присутствии 3 018 зрителей.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 29 очков. У "Олимпиакоса" 32 очка набрал Тайлер Дорси.

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд после поражения на старте турнира. Армейцы занимают четвертое место в таблице. "Олимпиакос", одержавший три победы в пяти матчах, идет седьмым.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде 27 октября против французского АСВЕЛа, "Олимпиакос" днем ранее примет германскую "Альбу".

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