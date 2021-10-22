Воронин заявил, что уйдет из "Динамо", если Захарян перейдет в "Спартак"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ассистент главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин заявил в беседе с журналистами, что покинет клуб, если полузащитник Арсен Захарян перейдет в "Спартак".

"Если Захарян перейдет в "Спартак", то я уйду из "Динамо". В том смысле, что он никогда не перейдет в "Спартак", - сказал Воронин. - Ему еще рано ехать, оставьте ребенка в покое, пускай он приносит пользу "Динамо", тогда он будет приносить пользу сборной. Он только полгода играет, а уже был и в "Барселоне", и в "Милане", и в "Манчестер Сити".

Воронин рассказал о прогрессе 18-летнего Захаряна и 19-летнего Константина Тюкавина. "Мы можем радоваться, как они развиваются, но то, что происходит сейчас, ни о чем не говорит. Надо играть вдолгую, показывать результат на протяжении не полугода, а двух-трех сезонов", - отметил он.