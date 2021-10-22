Воронин отметил, что российские клубы не первый год плохо выступают в еврокубках

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ассистент главного тренера "Динамо" Андрей Воронин отметил, что российские клубы не первый год неудачно играют в еврокубковых турнирах. Своим мнением он поделился с журналистами после матча чемпионата России "Динамо" - "Химки".

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам прошедших матчей команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Это не первый год, когда российские клубы очень плохо выступают. Тут надо задуматься, значит, что-то неправильно делается, - сказал Воронин. - Главное, что чемпионат России гораздо слабее, чем европйские лиги. Может, причина в лимите на легионеров, но когда ты играешь в своем чемпионате, а потом в Европе с командами на порядок выше, то такая разница чувствуется сразу".