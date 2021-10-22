Воронин: для побед в Европе российским клубам нужны футболисты, способные делать разницу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российским клубам для успешных выступлений в еврокубках нужны не только молодые футболисты, но и квалифицированные игроки, которые способны делать разницу. Такое мнение журналистам высказал тренер московского "Динамо", бывший нападающий бело-голубых и английского "Ливерпуля" Андрей Воронин.

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам прошедших матчей команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Развивать свою школу надо, дело не в лимите на легионеров. Надо правильно выстроить структуру, чтобы не убить свою молодежь, но чтобы российским командам не просто играть, а побеждать в еврокубках, нужны квалифицированные футболисты, которые способны делать разницу. На одной молодежи ни одна команда не вылезет в Европе", - сказал Воронин.

В пятницу "Динамо" разгромило дома "Химки" (4:1) в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в составе хозяев отличились 23-летний Никола Моро, 22-летний Вячеслав Грулев, 19-летний Константин Тюкавин, три результативные передачи отдал 18-летний Арсен Захарян.