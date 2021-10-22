"Зенит" уступил "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 22 октября. Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 58:84 в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Барселоне.

В составе "Зенита" ни один игрок не набрал больше 10 очков, по 8 на счету Джордана Лойда, Дмитрия Кулагина, Билли Бэрона и Матеуша Понитки. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Барселоны" Никола Миротич (20).

"Барселона" победила во всех пяти встречах сезона и занимает первое место в таблице. У "Зенита" три победы и два поражения, команда идет девятой. Следующий матч "Зенит" проведет дома против испанского "Реала" 27 октября.