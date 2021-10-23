Возвращение Емельяненко. "Последний Император" в субботу проведет бой в Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко проведет бой против американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в Москве. Поединок пройдет 23 октября на "ВТБ-Арене".

Емельяненко не выступал на родине с 2016 года, когда его соперником на турнире организации Fight Nights Global был бразилец Фабио Мальдонадо.

"Выступать на родине - всегда дополнительное волнение для меня. Но это также и приятная ответственность", - рассказывал Емельяненко ТАСС.

Незадолго до поединка российскому бойцу, которого прозвали "Последним Императором", исполнилось 45 лет, а его сопернику Джонсону - 36. Емельяненко имеет контракт с Bellator еще на два поединка, решение о дальнейшей карьере он примет уже после московского боя. "Мы с Федором будем принимать решение после поединка. Сядем, поговорим, решим, как лучше", - рассказал ТАСС президент Bellator Скотт Кокер. И, пожалуй, это главная интрига. А заканчивает ли "Император"? Будет ли он еще драться?

"Федор еще быстр и мощен"

Тренер Емельяненко Питер Тайссе, который будет одним из его угловых на турнире, отметил в разговоре с ТАСС, что боец все так же быстр, он так же мощно бьет, как и раньше. "И в этом его преимущества", - отмечал Тайссе.

Удивительно, но эксперты и букмекеры считают Емельяненко явным аутсайдером. Хотя партнер россиянина по команде Валентин Молдавский побеждал Джонсона. То есть, стороне Емельяненко известно все, что нужно знать об американце.

Когда-то Джонсон дрался и в Абсолютного бойцовском чемпионате (UFC), был крепким середняком. Но у него три поражения в последних шести поединках. Нельзя сказать, что это однозначный выбор соперника. "Я очень благодарен Федору просто за то, что он меня выбрал", - не скрывал эмоций Джонсон.

На турнире в Москве также выступит Усман Нурмагомедов - двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его соперником станет финн Патрик Пиетила. Свой бой проведет и претендент на титул чемпиона Bellator Анатолий Токов, соперником которого будет Шараф Давлатмуродов.

Бой еще одного члена команды Нурмагомедова - Гаджи Рабаданова - отменился в ночь перед турниром. У его соперника Александра Белых был обнаружен коронавирус.

В соглавном поединке выступит бывший чемпион Bellator Виталий Минаков, который сойдется с Саидом Соума.