Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в Итоговом турнире WTA

ТАСС, 23 октября. Австралийская теннисистка Эшли Барти отказалась от участия в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Комментарий спортсменки приводит агентство Associated Press (AP).

"Я бы хотела сообщить всем, что не буду участвовать в оставшихся в 2021 году соревнованиях, включая Итоговый турнир WTA в Мексике, - заявила Барти. - Это было тяжелое решение, но для меня приоритетом являются мое тело и восстановление после этого сезона".

Ранее Барти отказалась от выступлений на турнире серии WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе и командном Кубке Билли Джин Кинг.

Барти 25 лет, она занимает первое место в рейтинге WTA, на ее счету 13 побед в турнирах под эгидой организации. Австралийка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021).

Итоговый турнир WTA 2021 года пройдет в Гвадалахаре с 10 по 17 ноября. В 2019 году Барти стала победительницей соревнований, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.