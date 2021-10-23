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Зимние олимпийские виды спорта

Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине на дистанции 1 500 м

Вторым стал Адиль Галиахметов из Казахстана, третьим - Ань Кай из Китая
Семен Елистратов EPA-EFE/Adam Warzawa
Описание
Семен Елистратов
© EPA-EFE/Adam Warzawa

ТАСС, 23 октября.тРоссиянин Семен Елистратов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1 500 м. Соревнования проходят в Пекине.

Россиянин показал результат 2 минуты 18,285 секунды. Вторым финишировал Адиль Галиахметов из Казахстана (2.18,680), третьим - Ань Кай из Китая (2.18,864).

Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года. Также на его счету по одной победе на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.

Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед Олимпийским играми 2022 года. Соревнования завершатся 24 октября. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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