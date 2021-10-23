Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Киньонес убит в Эквадоре

ТАСС, 23 октября. Эквадорский бегун на короткие дистанции Алекс Киньонес убит в результате покушения в городе Гуаякиль. Об этом сообщил глава министерства спорта провинции Гайас Роберто Ибаньес в Twitter.

Как сообщило агентство EFE, Киньонес и его друг были застрелены неизвестными в районе Колинас-де-ла-Флорида в Гуаякиле.

"Мое сердце полностью разбито, я не нахожу слов, чтобы описать пустоту, которую чувствую. Я не могу в это поверить, в нашей жизни слишком много зла и жестокости. Покойся с миром, дорогой Алекс, я буду скучать по тебе всю жизнь", - написал Ибаньес.

Киньонесу 22 октября исполнилось 32 года, он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в беге на дистанции 200 м, а также чемпионом Панамериканских игр того же года.