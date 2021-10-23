"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 4:1 обыграл "Нижний Новгород" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".
Забитыми мячами в составе краснодарской команды отметились Гжегож Крыховяк (5-я минута), Эдуард Сперцян (56), Александр Черников (73) и Владимир Ильин (76), у нижегородцев отличился Кирилл Гоцук (83). На 25-й минуте встречи главный арбитр матча Алексей Матюнин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой из-за игры рукой. На 71-й минуте Кордоба не реализовал 11-метровый, пробив мимо ворот.
Прошедшая встреча команд друг с другом стала второй в их истории, ранее краснодарцы и нижегородцы встречались в 1/16 финала Кубка России 2019 года, тогда волжане выиграли со счетом 1:0.
Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают седьмой матч в РПЛ кряду, последний раз они уступили московскому "Локомотиву" (1:2) 22 августа. Подопечные Александра Кержакова проиграли второй матч подряд, в прошлом туре они уступили самарским "Крыльям Советов" (0:2).
"Краснодар" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в активе, на десятом месте расположились нижегородцы, набрав 14 очков. В следующем туре южане примут "Крылья Советов" 30 октября, "Нижний Новгород" в этот же день дома встретится с "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|4
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|5
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|6
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|14
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|15
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|16
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|12-18
|9