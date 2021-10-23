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Футбол в России

"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице
Футболисты "Краснодара" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Александр Демьянчук/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 4:1 обыграл "Нижний Новгород" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".

Забитыми мячами в составе краснодарской команды отметились Гжегож Крыховяк (5-я минута), Эдуард Сперцян (56), Александр Черников (73) и Владимир Ильин (76), у нижегородцев отличился Кирилл Гоцук (83). На 25-й минуте встречи главный арбитр матча Алексей Матюнин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой из-за игры рукой. На 71-й минуте Кордоба не реализовал 11-метровый, пробив мимо ворот.

Прошедшая встреча команд друг с другом стала второй в их истории, ранее краснодарцы и нижегородцы встречались в 1/16 финала Кубка России 2019 года, тогда волжане выиграли со счетом 1:0.

Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают седьмой матч в РПЛ кряду, последний раз они уступили московскому "Локомотиву" (1:2) 22 августа. Подопечные Александра Кержакова проиграли второй матч подряд, в прошлом туре они уступили самарским "Крыльям Советов" (0:2).

"Краснодар" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в активе, на десятом месте расположились нижегородцы, набрав 14 очков. В следующем туре южане примут "Крылья Советов" 30 октября, "Нижний Новгород" в этот же день дома встретится с "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Динамо1272320-1223
3Краснодар1263322-1121
4Сочи1170417-1221
5ЦСКА1162314-820
6Локомотив1146115-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1151514-1316
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1242613-1914
11Ахмат1140711-1812
12Арсенал1133514-2012
13Химки1225511-1911
14Урал112365-149
15Ростов1123615-239
16Уфа1123612-189

 

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