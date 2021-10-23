Хусаинов: cудье матча "Зенит" - "Спартак" Иванову нужно быть готовым к критике

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитру матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" Сергею Иванову из Ростова-на-Дону необходимо быть готовым к критике, с которой на него могут обрушиться за любое решение во время матча. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Хусаинов.

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 24 октября и начнется в 19:00 мск.

"Ожидать можно чего угодно. Например, произойдет какая-то ошибка, которая повлияет на ход игры и результат, и тогда судейская комиссия скажет, что судья не прав, а в турнирной таблице результат останется. Хотелось бы пожелать ему [Иванову], чтобы он был предельно объективным и нейтральным в решениях на поле и не смотрел, кто в какой футболке играет. А ожидать можно всего, чего угодно", - сказал Хусаинов.

"Наши наставники говорили: ребята, первые 15 и последние 15 минут каждого тайма - предельная концентрация. В этом плане очень сложно судить "Зенит", поскольку любое решение, даже стопроцентно правильное, подвергается критике", - добавил Хусаинов.