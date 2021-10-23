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Футбол в России

"Ростов" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0
Хорен Байрамян Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Хорен Байрамян
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 4:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Забитыми мячами отметились Кенто Хасимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62, с пенальти) и Денис Терентьев (65). Хасимото по ходу матча получил повреждение и был заменен на 44-й минуте.

"Арсенал" проиграл пять из шести гостевых матчей в текущем сезоне, единственную выездную победу тульский клуб одержал в восьмом туре над "Нижним Новгородом" (3:2).

"Ростов" одержал первую домашнюю победу в сезоне и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, тульский клуб расположился на 13-м месте. Команды имеют в активе одинаковое количество очков (12), но "Ростов" опережает "Арсенал" по дополнительным показателям. В следующем туре ростовчане на выезде встретятся с московским "Спартаком" 30 октября, "Арсенал" 31 октября дома сыграет с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Динамо1272320-1223
3Краснодар1263322-1121
4Сочи1170417-1221
5ЦСКА1162314-820
6Локомотив1146115-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1151514-1316
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1242613-1914
11Ахмат1140711-1812
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Урал112365-149
16Уфа1123612-189

 

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