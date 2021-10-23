"Ростов" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 4:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Забитыми мячами отметились Кенто Хасимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62, с пенальти) и Денис Терентьев (65). Хасимото по ходу матча получил повреждение и был заменен на 44-й минуте.

"Арсенал" проиграл пять из шести гостевых матчей в текущем сезоне, единственную выездную победу тульский клуб одержал в восьмом туре над "Нижним Новгородом" (3:2).

"Ростов" одержал первую домашнюю победу в сезоне и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, тульский клуб расположился на 13-м месте. Команды имеют в активе одинаковое количество очков (12), но "Ростов" опережает "Арсенал" по дополнительным показателям. В следующем туре ростовчане на выезде встретятся с московским "Спартаком" 30 октября, "Арсенал" 31 октября дома сыграет с "Сочи".