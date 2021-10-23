"Ростов" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 4:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
Забитыми мячами отметились Кенто Хасимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62, с пенальти) и Денис Терентьев (65). Хасимото по ходу матча получил повреждение и был заменен на 44-й минуте.
"Арсенал" проиграл пять из шести гостевых матчей в текущем сезоне, единственную выездную победу тульский клуб одержал в восьмом туре над "Нижним Новгородом" (3:2).
"Ростов" одержал первую домашнюю победу в сезоне и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, тульский клуб расположился на 13-м месте. Команды имеют в активе одинаковое количество очков (12), но "Ростов" опережает "Арсенал" по дополнительным показателям. В следующем туре ростовчане на выезде встретятся с московским "Спартаком" 30 октября, "Арсенал" 31 октября дома сыграет с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|4
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|5
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|6
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|16
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|12-18
|9