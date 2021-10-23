"Сочи" проиграл "Металлургу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов.
В составе победителей шайбы забросил Филипп Майе (50-я, 52-я минуты), у проигравших отличились Павел Шэн (11-я минута) и Иван Мищенко (39). Победный буллит реализовал Егор Яковлев.
"Сочи" потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков после 22 матчей. "Металлург" победил в третьем матче кряду и лидирует на Востоке, набрав в 21 игре 38 очков.
В следующем матче сочинцы 26 октября на выезде сыграют с подольским "Витязем", хоккеисты из Магнитогорска в этот же день примут "Трактор" из Челябинска, который идет вторым на Востоке.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|21
|11
|1
|2
|2
|1
|4
|71-44
|31
|2
|Йокерит
|21
|8
|3
|2
|1
|2
|5
|67-64
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|1
|0
|0
|0
|6
|73-50
|28
|4
|Динамо Мн
|20
|10
|3
|0
|0
|2
|5
|66-53
|28
|5
|ЦСКА
|21
|8
|4
|0
|0
|1
|8
|45-45
|25
|6
|Локомотив
|20
|10
|1
|0
|1
|1
|7
|54-44
|24
|7
|Спартак
|20
|7
|4
|0
|0
|0
|9
|48-47
|22
|8
|Северсталь
|20
|6
|3
|1
|1
|1
|8
|39-46
|22
|9
|Торпедо
|20
|8
|1
|0
|2
|1
|8
|51-51
|21
|10
|Динамо Р
|21
|7
|1
|0
|2
|2
|9
|44-60
|20
|11
|Витязь
|20
|4
|0
|1
|2
|4
|9
|54-66
|16
|12
|Сочи
|22
|2
|2
|1
|3
|1
|13
|47-71
|14
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|22
|15
|2
|2
|0
|0
|2
|82-45
|38
|2
|Трактор
|22
|11
|1
|5
|1
|1
|3
|71-58
|36
|3
|Салават Юлаев
|21
|13
|2
|0
|1
|1
|4
|66-40
|32
|4
|Ак Барс
|22
|8
|2
|3
|0
|4
|5
|54-48
|30
|5
|Автомобилист
|22
|7
|2
|1
|3
|2
|7
|73-70
|25
|6
|Авангард
|20
|10
|1
|1
|0
|0
|8
|59-50
|24
|7
|Барыс
|21
|4
|2
|2
|1
|1
|11
|51-64
|18
|8
|Нефтехимик
|20
|6
|0
|1
|0
|3
|10
|50-58
|17
|9
|Амур
|21
|3
|1
|2
|1
|3
|11
|41-62
|16
|10
|Сибирь
|20
|6
|0
|0
|0
|3
|11
|36-52
|15
|11
|Адмирал
|20
|5
|0
|0
|3
|2
|10
|39-64
|15
|12
|Куньлунь
|20
|4
|0
|1
|1
|1
|13
|44-73
|12