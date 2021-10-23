"Сочи" проиграл "Металлургу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов.

В составе победителей шайбы забросил Филипп Майе (50-я, 52-я минуты), у проигравших отличились Павел Шэн (11-я минута) и Иван Мищенко (39). Победный буллит реализовал Егор Яковлев.

"Сочи" потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков после 22 матчей. "Металлург" победил в третьем матче кряду и лидирует на Востоке, набрав в 21 игре 38 очков.

В следующем матче сочинцы 26 октября на выезде сыграют с подольским "Витязем", хоккеисты из Магнитогорска в этот же день примут "Трактор" из Челябинска, который идет вторым на Востоке.