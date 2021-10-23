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КХЛ

"Сочи" проиграл "Металлургу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась серией буллитов, магнитогорская команда победила - 3:2

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов.

В составе победителей шайбы забросил Филипп Майе (50-я, 52-я минуты), у проигравших отличились Павел Шэн (11-я минута) и Иван Мищенко (39). Победный буллит реализовал Егор Яковлев.

"Сочи" потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков после 22 матчей. "Металлург" победил в третьем матче кряду и лидирует на Востоке, набрав в 21 игре 38 очков.

В следующем матче сочинцы 26 октября на выезде сыграют с подольским "Витязем", хоккеисты из Магнитогорска в этот же день примут "Трактор" из Челябинска, который идет вторым на Востоке.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА21111221471-4431
2Йокерит2183212567-6429
3Динамо М20131000673-5028
4Динамо Мн20103002566-5328
5ЦСКА2184001845-4525
6Локомотив20101011754-4424
7Спартак2074000948-4722
8Северсталь2063111839-4622
9Торпедо2081021851-5121
10Динамо Р2171022944-6020
11Витязь2040124954-6616
12Сочи22221311347-7114
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург22152200282-4538
2Трактор22111511371-5836
3Салават Юлаев21132011466-4032
4Ак Барс2282304554-4830
5Автомобилист2272132773-7025
6Авангард20101100859-5024
7Барыс21422111151-6418
8Нефтехимик20601031050-5817
9Амур21312131141-6216
10Сибирь20600031136-5215
11Адмирал20500321039-6415
12Куньлунь20401111344-7312

 

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