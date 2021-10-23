ЦСКА и "Ростов-Дон" одержали победы в женской гандбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 23 октября. Российские клубы ЦСКА и "Ростов-Дон" одержали победы в матчах пятого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

Гандболистки ЦСКА на выезде обыграли норвежский клуб "Вайперс" со счетом 27:24. "Ростов-Дон" дома обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 37:27.

"Ростов-Дон" возглавляет турнирную таблицу группы B, команда набрала 8 очков в пяти играх. В следующем туре ростовские гандболистки на выезде сыграют с датским "Эсбьергом" 31 октября. ЦСКА поднялся на третью строчку турнирной таблицы группы A, команда набрала 6 очков в четырех матчах. Ранее гандболистки российского клуба не смогли вылететь на встречу первого тура с французским "Мецем" из-за строгих карантинных мер. Игру перенесли. В следующем туре ЦСКА дома встретится с датским "Оденсе" 31 октября.