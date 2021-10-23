Головин вошел в заявку "Монако" на матч чемпионата Франции

ТАСС, 23 октября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вошел в стартовый состав команды на домашний матч 11-го тура чемпионата Франции против "Монпелье". Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

3 октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" (3:0) Головин получил повреждение. Из-за травмы футболист пропустил октябрьские матчи сборной России против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Матч против "Монпелье" состоится 24 октября в Монако, начало - 18:00 мск. "Монако" располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, в активе клуба 14 очков.

Головину 25 лет, он является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого выступал с 2015 по 2018 год, проведя 113 матчей, забив в них 13 голов и отдав 11 результативных передач, в 2016 году стал чемпионом страны. В "Монако" он выступает с 2018 года, за это время он провел 104 игры, забив 16 мячей и отдав 20 голевых передач.