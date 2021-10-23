Футболист ЦСКА Магнуссон через три недели приступит к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон через три недели приступит к работе в общей группе. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Исландец в апреле перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

"Магнуссон не работает в общей группе, но он уже работает с мячом. По нашему прогнозу недели через три он сможет начать работу с общей группой", - сказал Березуцкий.

Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе команды защитник стал обладателем Суперкубка России.