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Футбол в России

Футболист ЦСКА Магнуссон через три недели приступит к тренировкам в общей группе

Защитник восстанавливается после операции на ноге
Хёрдур Магнуссон Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хёрдур Магнуссон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон через три недели приступит к работе в общей группе. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Исландец в апреле перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

"Магнуссон не работает в общей группе, но он уже работает с мячом. По нашему прогнозу недели через три он сможет начать работу с общей группой", - сказал Березуцкий.

Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе команды защитник стал обладателем Суперкубка России.

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