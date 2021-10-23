Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

ТАСС, 23 октября. "Вашингтон" на своем льду со счетом 3:4 в овертайме проиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Евгений Кузнецов (23-я минута), Мартин Фегервары (28) и Александр Овечкин (39). У "Калгари" отличились Эндрю Манджапане (10) и Элиас Линдхольм (11, 18, 63). Для 22-летнего словака Фегервары шайба стала первой в НХЛ.

Овечкин забросил 735-ю шайбу в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Кузнецов набрал 427-е очко в составе "Вашингтона" и обошел по этому показателю Кевина Хэтчера, теперь россиянин занимает 13-е место в клубной истории. Во втором периоде при счете 3:0 в пользу "Калгари" в воротах "Вашингтона" Илья Самсонов заменил чеха Витека Ванечека и отразил 13 из 14 бросков.

В параллельном матче "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях обыграл "Оттаву" со счетом 3:2. Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей. Команда из "Нью-Йорка" уступала со счетом 0:2 до 55-й минуты.