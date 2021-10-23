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Минаков сломал палец и проиграл бой на турнире Bellator

Соперником россиянина был суринамец Саид Соума

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проиграл суринамцу Саиду Соума на турнире Bellator 269, который проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В третьем раунде после удара Минаков сломал палец на руке. Он попытался самостоятельно вправить его, но рефери остановил бой и присудил ему поражение.

Минакову 36 лет, он не проводил поединки с августа 2019 года из-за отсутствия американской визы. Теперь на его счету 22 победы и два поражения. Bellator - американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам.

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